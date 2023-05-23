США планируют добиваться консульского доступа к Гершковичу

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби считает, что журналист The Wall Street Journal должен быть "немедленно освобожден"

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. США твердо намерены добиваться предоставления консульского доступа к арестованному в России корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу и его освобождения. Об этом заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телекомпании CNN.

"Он [Гершкович] должен быть немедленно освобожден. <...> Мы по-прежнему намерены очень усердно работать над тем, чтобы увидеть, сможем ли мы вернуть его домой", - сказал Кирби. "Мы хотим, чтобы консульский доступ был получен", - отметил он.

Как заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, консульский доступ к Гершковичу будет зависеть от ситуации. "На момент отказа на прошлой неделе ситуация сложилась так, что другое решение было просто невозможно, - указал замминистра. - Зависит от ситуации. Мы объяснили достаточно внятно причины, по которым это было сделано. Посмотрим, что дальше будет происходить".