Китай заявил об увеличении в мире числа разумных голосов за прекращение огня на Украине

Глава МИД КНР Цинь Ган отметил, что стороны конфликта должны способствовать тому, чтобы эти голоса звучали громче, и накапливать благоприятные условия для политического урегулирования кризиса

ПЕКИН, 23 мая. /ТАСС/. Количество разумных голосов, выступающих за прекращение боевых действий на Украине, непрерывно увеличивается. Об этом во вторник заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с нидерландским коллегой Вопке Хукстрой в Пекине.

"В настоящее время накапливаются мирные и рациональные голоса, выступающие за прекращение огня и военных действий", - приводятся слова Цинь Гана на сайте МИД КНР.

По его словам, стороны конфликта должны способствовать тому, чтобы эти голоса звучали громче, и накапливать благоприятные условия для политического урегулирования кризиса.

Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй продолжает свое турне в Европу для обсуждения перспектив урегулирования украинского кризиса. Он уже посетил Киев и Варшаву. Ожидается, что он также совершит визиты в Берлин, Париж, Брюссель и Москву.

Нидерландский министр иностранных дел находился в Китае с визитом 23-24 мая. В ходе визита он обсудил с главой МИД КНР двусторонние экономические связи Китая и Нидерландов, а также отношения между КНР и ЕС.