23 мая, 16:36,
обновлено 23 мая, 16:57
Военная операция на Украине

ООН призвала не допустить эскалации в связи с событиями в Белгородской области

Представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что "не может подтвердить сообщения или любую информацию, касающуюся предположительно вовлеченных сторон, о причастности которых говорится в СМИ"

ООН, 23 мая. /ТАСС/. ООН призывает все стороны не допустить эскалации и распространения боевых действий в связи с событиями в Белгородской области. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Мы, конечно, с обеспокоенностью следим за сообщениями об инциденте в Белгородской области РФ. Мы ознакомились с заявлениями представителей как Украины, так и России. Со стороны ООН мы не можем подтвердить сообщения или любую информацию, касающуюся предположительно вовлеченных сторон, о причастности которых говорится в СМИ", - сказал он.

"Мы однако, призываем все стороны обеспечить, чтобы не было эскалации или распространения боевых действий, а также призываем воздержаться от действий и риторики, которая может привести к дальнейшему росту напряженности", - добавил Дюжаррик. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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