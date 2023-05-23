ООН призвала не допустить эскалации в связи с событиями в Белгородской области

Представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что "не может подтвердить сообщения или любую информацию, касающуюся предположительно вовлеченных сторон, о причастности которых говорится в СМИ"

ООН, 23 мая. /ТАСС/. ООН призывает все стороны не допустить эскалации и распространения боевых действий в связи с событиями в Белгородской области. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы, конечно, с обеспокоенностью следим за сообщениями об инциденте в Белгородской области РФ. Мы ознакомились с заявлениями представителей как Украины, так и России. Со стороны ООН мы не можем подтвердить сообщения или любую информацию, касающуюся предположительно вовлеченных сторон, о причастности которых говорится в СМИ", - сказал он.

"Мы однако, призываем все стороны обеспечить, чтобы не было эскалации или распространения боевых действий, а также призываем воздержаться от действий и риторики, которая может привести к дальнейшему росту напряженности", - добавил Дюжаррик.