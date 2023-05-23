23 мая, 16:46
Военная операция на Украине

Боррель не cмог прокомментировать события под Белгородом, перепутав его с Белградом

Глава внешнеполитической службы ЕС сообщил, что "не имеет представления" о происходящем в российском регионе

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции во вторник по итогам встречи министров обороны Евросоюза, посвященной поставкам оружия на Украину, не смог ответить на вопрос о событиях в Белгородской области РФ, перепутав Белгород и Белград.

Читайте также
Что известно о разгроме украинских диверсантов в Белгородской области

В ответ на просьбу журналиста прокомментировать события под Белгородом, Боррель сказал: "А что происходит в Белграде? Я об этом ничего не знаю". После того как вопрос был повторен с уточнением, что речь идет о Белгороде в России, Боррель больше минуты совещался со своим пресс-секретарем Набилой Массрали, которая вела пресс-конференцию. Затем он повторил: "Я не имею информации о том, что происходит в Белгороде".

На этой же пресс-конференции Боррель сообщил, что суммарно на поддержку Украины с начала конфликта ЕС потратил €65 млрд. Только с начала 2023 года члены сообщества поставили Киеву 220 тыс. снарядов и 1 300 ракет. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация