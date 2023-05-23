МВД ФРГ выступило против стационарного контроля на границах с Польшей и Чехией

Временное восстановление внутреннего пограничного контроля предполагает серьезную угрозу общественному порядку или внутренней безопасности, считают в ведомстве

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Германии выступило против введения на границах с Польшей и Чехией стационарного контроля для пресечения нелегальной миграции. Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо главы МВД Нэнси Фезер двум министрам внутренних дел в Бранденбурге и Саксонии.

В документе отмечалось, что временное восстановление внутреннего пограничного контроля предполагает серьезную угрозу общественному порядку или внутренней безопасности. Такая мера всегда носила характер ultima ratio ("последний довод" - лат.). По данным Министерства внутренних дел Германии, число иностранцев на германо-польской границе, нелегально въехавших в страну, колебалось, и с конца февраля оно было выше, чем на границе с Австрией. На германо-чешской границе количество несанкционированных въездов резко сократилось с максимума в сентябре 2022 года.

Временное восстановление внутреннего пограничного контроля на границах с Польшей и Чехией, по утверждению МВД ФРГ, сейчас не рассматривается. Такая мера является одним из крайних вариантов. В свою очередь министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген считает возможным быстрое введение стационарного контроля на границе с Польшей в целях пресечения нелегальной миграции. На прошлой неделе он указывал, что надеется на быстрый старт примерно в начале июня.