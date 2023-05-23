23 мая, 17:13
Военная операция на Украине

Эксперт заявил, что США делают из Украины "военную лабораторию"

Джанлука Ло Ностро считает, что "вне или внутри НАТО Киев будет "главным глобальным антироссийским форпостом"

РИМ, 23 мая. /ТАСС/. США накачивают Украину оружием, чтобы превратить ее в свою "военную лабораторию", как ранее сделала с Израилем. Как пишет во вторник аналитик портала InsideOver Джанлука Ло Ностро, "вне или внутри НАТО Киев будет "главным глобальным антироссийским форпостом".

"Бывшая советская республика, которая в 2014 году покорно и без боя отказалась от своих позиций в Крыму, вот-вот превратится в неприступную крепость, милитаризованную со всех сторон, оставаясь под постоянной угрозой мощного соседа (РФ - прим. ТАСС), прямо как Израиль с Ираном. Соединенные Штаты готовятся к послевоенному периоду, создавая себе большую военную лабораторию в сердце Европы под названием Украина. Эффективность ЗРК Patriot, установок залпового огня HIMARS, танков Abrams и всех других систем вооружений США <...> представляет для Пентагона и его подрядчиков самую большую возможность собрать данные и статистику на поле боя против противника века", - пишет автор.

Он напоминает о постоянной, в том числе военной, поддержке Израиля со стороны США, начавшейся в свое время с цели сделать из страны основной антисоветский форпост на Ближнем Востоке.

"В ближайшие месяцы армия (президента Украины Владимира - прим. ТАСС) Зеленского попытается освободить территории в ходе летнего контрнаступления. Риск тупиковой ситуации реален, но обещание оснастить Украину системами, необходимыми для отражения будущих атак России, евроатлантические союзники во главе с США должны будут выполнить, чтобы не провалить избирательных тестов (выборы в Европарламент в июне 2024 года, и президентские в США в ноябре 2024 года). Поражение недопустимо и его политическая цена превышает цену возможности замороженного конфликта. Именно поэтому Вашингтон и Брюссель изучают израильский сценарий", - продолжает эксперт.

По мнению автора, Киев "сумел завоевать доверие НАТО" настолько, что "заслужил" все то оружие, которое получает.

"Вне или внутри НАТО Киев по-прежнему будет главным глобальным антироссийским форпостом. Опираясь на практически неограниченную поддержку со стороны Запада и осознавая свои возможности, Украине придется заново изобретать национальную идентичность и политическую систему, после ее фактического провала с получением независимости в 1991 года. Таким образом, израильская модель, предложенная Соединенными Штатами, может способствовать не только технологическому и военному, но и демократическому прогрессу в Украине", - предполагает автор. 

Теги:
УкраинаСШАИранРоссияИзраильВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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