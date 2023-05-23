23 мая, 17:18

Сеул считает, что КНДР может запустить разведывательный спутник "в ближайшем будущем"

Глава управления национальной безопасности президентской администрации Южной Кореи Чо Тхэ Ён заявил, что при таком сценарии Сеул будет "оказывать давление" на мировое сообщество с целью соблюдения санкций и введет новые односторонние ограничения против Пхеньяна

СЕУЛ, 23 мая. /ТАСС/. КНДР может запустить свой первый военный разведывательный спутник в "ближайшем будущем". Об этом заявил глава управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён во вторник в интервью телеканалу Yonhap News TV.

"Есть вероятность, что запуск состоится в ближайшем будущем. В таком случае с нашей стороны будут приложены усилия, и это приведет к усугублению дипломатической изоляции Северной Кореи на международной арене", - сказал высокопоставленный чиновник. Он указал, что при таком сценарии Сеул будет "оказывать давление" на мировое сообщество с целью соблюдения санкций и введет новые односторонние ограничения против Пхеньяна.

"[Лидер КНДР] Ким Чен Ын объявил, что это произойдет к концу апреля, но не сдержал обещания. По-видимому, есть различные проблемы", - добавил Чо Тхэ Ён. По его словам, важно донести до Пхеньяна, что запуск спутника или ядерные испытания ограничат возможности КНДР по извлечению "практической экономической выгоды" и ее "присутствие на международной арене".

Ким Чен Ын на прошлой неделе ознакомился с работой временного комитета по подготовке спутника к запуску и одобрил "план последующих действий". Центральное телеграфное агентство Кореи добавило, что спутник был готов к запуску. В декабре 2022 года Национальная аэрокосмическая администрация КНДР сообщила, что намерена полностью завершить разработку своего первого военного разведывательного спутника к апрелю 2023 года.

Ранее агентство Yonhap предположило, что пуск может состояться в преддверии годовщины окончания Корейской войны (1950-1953) 27 июля. В КНДР это событие празднуют как День победы в Отечественной освободительной войне. 

Теги:
КНДРРеспублика КореяКим Чен Ын
© Информационное агентство ТАСС
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