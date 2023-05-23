Politico: Байден выдвинул кандидатуру замглавы Киберкомандования на пост руководителя АНБ

Газета сообщила, что кандидатуру Тимоти Хога должен утвердить Сенат Конгресса

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру замглавы Киберкомандования генерал-лейтенанта ВВС США Тимоти Хога на пост руководителя Агентства национальной безопасности (АНБ). Об этом сообщила во вторник газета Politico.

Хог, кандидатуру которого должен еще утвердить Сенат Конгресса, одновременно возглавит и Киберкомандование ВС США. При этом он будет повышен в звании до генерала. Хог с середины прошлого года занимал должность замглавы Киберкомандования. В университете изучал русистику. Начинал службу в разведке.

Нынешний директор АНБ и глава Киберкомандования ВС США генерал Пол Накасоне, занимавший эти посты с мая 2018 года, объявил о намерении в ближайшее время уйти в отставку.

Основанное в ноябре 1952 года АНБ, штаб-квартира которого находится примерно в 40 км к северо-востоку от Вашингтона - в Форт-Миде (штат Мэриленд), обеспечивает администрацию США разведывательной информацией, используя радиоэлектронное оборудование. Оно располагает большим количеством спутников и разбросанными по планете станциями прослушивания, анализирует не только содержание телефонных разговоров, но и электронную переписку. Кроме того, АНБ отвечает за информационную безопасность правительства. Общая численность его сотрудников и годовой бюджет держатся в секрете.