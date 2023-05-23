Додик назвал СВО конфликтом Запада и России

Президент Республики Сербской отметил, что Москва, "которая упорно боролась за обеспечение безопасности и пыталась обеспечить гарантии, была вынуждена начать эту военную операцию"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Специальная военная операция вызвана не конфликтом России и Украины, а попытками Запада использовать РФ для раздувания конфликта. Об этом во вторник заявил глава Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы понимаем, что это не война Украины и России. Это столкновение Запада, который пытается использовать Россию как способ для того, чтобы эту войну раздуть", - заявил Додик.

"Республика Сербская остается последовательной в своей позиции. Некоторые политики пытаются перебросить вину только на одну сторону, мы же считаем, что РФ, которая упорно боролась за обеспечение безопасности и пыталась обеспечить гарантии, была вынуждена начать эту военную операцию", - сказал он.