Комитет Европарламента одобрил ускоренную заморозку активов преступного происхождения

Евросоюз из-за СВО заморозил активы российских физических лиц и компаний на €24,1 млрд

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Комитет Европарламента (ЕП) по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил во вторник предложение, предусматривающее ускоренную заморозку и конфискацию активов преступного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

"С целью ускорить заморозку активов, конфискацию и исправить имеющиеся недостатки депутаты комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрили во вторник проект с новыми правилами. 50 депутатов проголосовали за, один - против, четыре человека воздержались", - отмечается в заявлении ЕП.

Евросоюз из-за специальной военной операции РФ на Украине заморозил активы российских физических лиц и компаний на €24,1 млрд, проинформировали в Еврокомиссии. При этом, как там подчеркнули, у сообщества в настоящее время нет юридической базы для их конфискации.