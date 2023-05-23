Отмена КТО в Белгородской области, Запад обещает Киеву F-16. Ситуация вокруг Украины

В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил во вторник глава региона Вячеслав Гладков. Российские военные в ходе КТО разгромили подразделение украинских диверсантов, уничтожив 70 бойцов противника, проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подготовка украинских летчиков на истребителях F-16 уже началась в нескольких странах, Украина скоро получит самолеты, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за минувшие сутки поразили пункт управления 24-й мехбригады и уничтожили два склада горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразила 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 112 районах. Потери ВСУ на всех направлениях составили до 630 бойцов, добавил Конашенков.

После поражения в Артемовске киевский режим перешел к террористическим акциям против мирного населения России: 22 мая после интенсивного артиллерийского обстрела подразделение украинского националистического формирования вторглось в Грайворонский район Белгородской области, указал он. Российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили подразделение украинских диверсантов, уничтожив 70 бойцов противника, подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ.

Разгром ДРГ

В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции, сообщил Гладков. Согласно имеющимся данным, в результате атаки погиб один мирный житель - мужчина из села Козинка, пострадали 13 человек. При эвакуации умерла пожилая женщина.

ВСУ за прошедшие сутки обстреляли порядка 20 населенных пунктов Белгородской области, сказал Гладков. Обстрелы велись из РСЗО, с квадрокоптеров на жилые дома и людей сбрасывались взрывные устройств. Повреждены 29 частных жилых домов и 3 машины. 14 населенных пунктов остались без электроэнергии. Приступить к восстановлению можно будет, когда позволит оперативная обстановка, уточнил губернатор.

Он предупредил также, что со стороны Украины с целью дестабилизации обстановки на территории области ведется беспрецедентная информационная атака. В связи с этим Гладков призвал доверять только официальным данным.

После нападения украинской ДРГ на Белгородскую область Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по шести статьям УК РФ. Следователи устанавливают личности нападавших, отметили в ведомстве. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал исполнителей диверсии отморозками, которых "нужно уничтожать, как крыс".

В Кремле вторжение украинских диверсантов вызвало глубокую обеспокоенность, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что специального заседания Совбеза РФ из-за этих событий не будет.

Морпехи Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вернулся из заграничных поездок и во вторник посетил зону боевых действий. Как отметили в пресс-службе украинского лидера, он побывал в районе Угледара и Марьинки на подконтрольной Киеву части ДНР.

На встрече с украинскими военными Зеленский заявил о создании отдельного корпуса морской пехоты в составе ВСУ. Он пообещал оснастить военнослужащих "современным вооружением и техникой".

Запад обещает F-16

Подготовка украинских летчиков на истребителях F-16 уже началась в нескольких странах, Украина скоро получит самолеты, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. "Дискуссия в ЕС всегда достигает цели. Сначала все были очень скептически настроены по поводу танков, мы решили это, затем было то же самое по самолетам. Со временем мы решим все проблемы поставок оружия на Украину", - сказал он. Боррель напомнил также, что страны ЕС поставили на Украину в этом году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1,3 тыс. ракет на общую сумму €800 млн.

Удовлетворение по этому поводу выразил также генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что подготовка пилотов F-16 - это лишь одна из предпосылок, которые открывают возможности поставок этих самолетов Киеву. "Это также подтверждает, что мы готовы к долгосрочному конфликту, и Россия не сможет просто выждать", - сказал он.

В свою очередь, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава готова провести военную подготовку 30 тыс. украинских военнослужащих.

Фонд мира

Большинство стран Евросоюза поддержали увеличение объема финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд, из этих денег примерно половина пойдет на оружие Украине, заявил Боррель. Он подчеркнул, что решение об увеличении финансирования необходимо принять как можно раньше. По его словам, ЕС уже предоставил Украине различных видов помощи на €65 млрд и намерен оставаться в этом мировым лидером.

Мнение Орбана

Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, НАТО не готова направлять туда свои войска, и поэтому ситуация должна быть как можно скорее урегулирована мирным путем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко назвал мнение венгерского премьера ошибочным и призвал страны Запада объединить усилия для помощи Киеву.

Рациональные голоса

Количество разумных голосов, выступающих за прекращение боевых действий на Украине, непрерывно увеличивается, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с нидерландским коллегой Вопке Хукстрой в Пекине. По словам китайского министра, стороны конфликта должны способствовать тому, чтобы эти голоса звучали громче, и накапливать благоприятные условия для политического урегулирования кризиса.

Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй продолжает свое турне по Европе для обсуждения перспектив урегулирования украинского кризиса. Он уже посетил Киев и Варшаву. Ожидается, что он также совершит визиты в Берлин, Париж, Брюссель и Москву.