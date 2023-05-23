23 мая, 17:33,
обновлено 23 мая, 17:45

Додик обвинил Запад в навязывании другим странам решений исключительно в своих интересах

Президент Республики Сербской заявил о приверженности дейтонскому соглашению

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Вашингтон и Брюссель оказывают давление на страны с целью добиться от них принятия решений, отвечающих только интересам Запада. Об этом во вторник заявил глава Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы видим тенденции навязывания решений, которые отвечают прежде всего интересам Запада - Америки и Брюсселя. В любом случае мы против таких решений и остаемся привержены Дейтону (Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, дейтонское соглашение - прим. ТАСС)", - заявил Додик.

  

Теги:
Босния и ГерцеговинаДодик, Милорад
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