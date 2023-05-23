Лукашенко прокомментировал информацию о своей болезни

Президент Белоруссии рассказал, что у него был аденовирус

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, коснувшись слухов о своей болезни, сообщил, что у него был аденовирус, а умирать он не собирается.

"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус", - сказал во вторник глава государства на совещании по вопросам здравоохранения. Его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко пояснил, что у него был очень плотный график. "У меня не было возможности лечиться, то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго", - отметил президент.

В День Победы Лукашенко был на параде в Москве. Вернувшись в Минск, президент принял участие в церемонии возложения венков на площади Победы, но не стал выступать с речью, по его поручению это сделал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Затем Лукашенко также не появился на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны 14 мая. Официально власти республики не комментировали причину отсутствия Лукашенко. Глава государства появился на публике впервые после слухов о его плохом самочувствии 15 мая, он посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.