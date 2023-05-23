Додик считает, что Запад своими действиями угрожает существованию Республики Сербской

Глава государства отметил, что республика не признает деятельность высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Деятельность высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта ставит под угрозу вопрос существования Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, РС). Об этом во вторник заявил глава РС Милорад Додик в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Очевидно, что силы, которые есть у Запада и которые применяют против нас, они огромны, и у нас есть определенные потери. С другой стороны, вы знаете, что там функционирует человек, который не был выбран в Совете Безопасности [ООН], чтобы быть высоким представителем, как это предусматривается Дейтоном (Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, дейтонское соглашение - прим. ТАСС). Мы должны вас проинформировать, что он начал навязывать законы, и эти законы применяются в другой части Боснии и Герцеговины, которая называется ФБиГ (Федерации Боснии и Герцеговины, другой энтитет - прим. ТАСС)", - сообщил Додик.

"Мы в Республике Сербской не признаем его существование и не будем выполнять те условия, которые он нам ставит. Это все приводит нас в еще более тяжелую ситуацию, и мы полны решимости бороться за дейтонские возможности, потому что, как только мы примем эти реформы с Запада, вопрос о существовании Республики Сербской окажется под угрозой, она просто перестанет существовать", - подчеркнул он.