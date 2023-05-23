Госдеп сомневается, что диверсанты у Белгорода применяли предоставленное США оружие

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Власти США сомневаются в достоверности сообщений о том, что украинские диверсанты во время вылазки в Белгородской области применяли предоставленные американской стороной вооружения. Эту версию изложил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

"Мы видели некоторые сообщения, распространявшиеся в соцсетях и где-то еще, с утверждениями о том, что предоставленные США вооружения были использованы при этих атаках. Я отмечу, что в настоящее время мы скептически относимся к достоверности этих сообщений", - сказал он.