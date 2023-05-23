США заявили о работе над возвращением Гершковича с использованием всех доступных средств

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер не стал раскрывать детали этой деятельности

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Американская администрация работает над вопросом возвращения в США обвиняемого в РФ в шпионаже корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и осужденного за шпионаж в РФ Пола Уилана, используя все доступные средства. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Я не собираюсь говорить о деталях того, как мы пытаемся добиться его [Гершковича] освобождения, кроме того, что это приоритет для госсекретаря [Энтони Блинкена], приоритет для президента [Джо Байдена]. Если выходить за границы дел Эвана Гершковича и Пола Уилана, незаконное задержание американцев является одним из главных приоритетов для Госдепартамента. Мы добились возвращения более двух десятков незаконно задержанных американцев с начала работы нынешней администрации [США], это остается нашим главным приоритетом, и мы будем продолжать работать над этим, используя все доступные нам средства", - сказал дипломат.

Он в очередной раз "призвал Россию выполнять свое обязательство по предоставлению консульского доступа" к Гершковичу. "Они [власти РФ] отклонили наш второй запрос о предоставлении консульского доступа к нему. Обвинения против Эвана безосновательны, и мы продолжаем призывать к его немедленному освобождению, а также к немедленному освобождению Пола Уилана", - добавил Миллер. По его словам, американская сторона на различных уровнях во время контактов с властями РФ поднимает вопрос о возвращении Гершковича и Уилана в США.