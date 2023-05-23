Додик заявил, что Запад препятствует сотрудничеству Республики Сербской и России

Глава республики назвал ключевой проблемой работу банков-корреспондентов, которые находятся под контролем западных стран

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Западные страны препятствуют развитию Республики Сербской и ее сотрудничеству с Россией. Об этом во вторник заявил глава Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Ваши компании работают в тяжелых условиях, вы это знаете. Ключевая проблема - это банки-корреспонденты, которые находятся под контролем Запада, и они не пропускают деньги. Это проблема", - подчеркнул Додик, добавив, что Республика Сербская подвержена серьезному давлению со стороны Запада, что "мешает нормально развиваться".

"Они снова и снова лишь обвиняют Республику Сербскую и всех нас, кто руководит республикой, вводят санкции против нас. В любом случае мы не готовы сдавать свою позицию и защиту наших прав, которую мы завоевали Дейтоном (Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, дейтонское соглашение - прим. ТАСС), - заявил Додик. - [У нас есть] проблемы с сотрудничеством в области укрепления экономики, но я надеюсь, что мы это преодолеем".

Путин в ходе беседы с Додиком отметил, что сотрудничество между Москвой и Баня-Лукой успешно развивается, отдельно указав на рост двустороннего товарооборота. Российский лидер также добавил, что ему известно о заинтересованности партнеров из Республики Сербской в работе с крупными российскими компаниями по различным направлениям, и выразил надежду, что это удастся воплотить в жизнь.