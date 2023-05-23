23 мая, 18:17,
обновлено 23 мая, 18:55

Россия уведомила Финляндию о выходе из соглашения о военных инспекциях

Хельсинки получили соответствующую информацию от Москвы 23 мая

СТОКГОЛЬМ, 23 мая. /ТАСС/. Россия уведомила Финляндию о прекращении действия соглашения о проведении дополнительных военных инспекций. С таким утверждением выступил во вторник МИД республики.

"Сегодня Финляндия получила информацию от России, что она с 1 июня выйдет из двустороннего соглашения о дополнительных военных [инспекционных] визитах", - говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства.

Это соглашение действовало с 2000 года и предусматривало проведение ежегодно двух инспекций: финскими военнослужащими в Западном военном округе РФ и российскими военными экспертами на территории Финляндии. Последний раз подобные мероприятия проводились в двустороннем формате еще до начала пандемии, уточнили в МИД республики.

Соглашение дополняло венский документ, принятый в 2011 году участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он предусматривает, в частности, широкий обмен информацией о вооруженных силах, оборонном планировании и военных бюджетах, проведение инспекций, а также уведомление подписантами друг друга об определенных видах военной деятельности. 

Теги:
ФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация