Пентагон не подтвердил начало обучения украинцев полетам на F-16

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что подготовка начнется "в ближайшие недели или месяцы"

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США не подтверждает информацию о начале обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16. Об этом сообщил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Мне не известно о том, что подготовка началась. Мы прорабатываем эти детали", - сказал он, комментируя заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что обучение уже осуществляется.

Райдер добавил, что подготовка начнется "в ближайшие недели или месяцы", однако не смог уточнить, получит ли Киев самолеты до конца года.