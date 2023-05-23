23 мая, 18:19,
обновлено 23 мая, 18:38
Военная операция на Украине

Пентагон не подтвердил начало обучения украинцев полетам на F-16

AP Photo/ Ahn Young-joon
Истребитель F-16
© AP Photo/ Ahn Young-joon

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что подготовка начнется "в ближайшие недели или месяцы"

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США не подтверждает информацию о начале обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16. Об этом сообщил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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"Мне не известно о том, что подготовка началась. Мы прорабатываем эти детали", - сказал он, комментируя заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что обучение уже осуществляется.

Райдер добавил, что подготовка начнется "в ближайшие недели или месяцы", однако не смог уточнить, получит ли Киев самолеты до конца года. 

Теги:
УкраинаСШАБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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