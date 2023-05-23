Остин обсудил с министром обороны Украины оказание помощи Киеву

Министр обороны США проинформировал Алексея Резникова об усилиях США в вопросе помощи Украине в сфере безопасности

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону с украинским коллегой Алексеем Резниковым "американские усилия" по оказанию Украине помощи в сфере безопасности. Об этом сообщил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

"Министр обороны Остин провел сегодня телефонный разговор с министром обороны Украины Резниковым для обсуждения приоритетов в контексте предстоящей в виртуальном формате встречи контактной группы по Украине, которая запланирована на четверг, - сказал представитель Пентагона. - Министр Остин проинформировал министра Резникова об усилиях США в вопросе помощи Украине в сфере безопасности, а министр [Резников] рассказал о последнем развитии событий на земле на Украине".