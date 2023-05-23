Додик заявил, что благодаря Республике Сербской Босния и Герцеговина не ввела санкции

Президент республики заявил, что его российский коллега Владимир Путин "очень хорошо понимает проблемы", связанные с ограничениями против РФ

БЕЛГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Босния и Герцеговина не вводит антироссийские санкции благодаря Республике Сербской, которая является ее энтитетом. Об этом заявил во вторник президент республики Милорад Додик в интервью телеканалу РТРС по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Проблемы, связанные с санкциями [против РФ], он [Путин] очень хорошо понимает. Понимает, что благодаря Республике Сербской Босния и Герцеговина формально не приняла юридическое решение [о введении санкций против РФ]", - сказал политик.

Ранее Додик предупредил, что Республика Сербская не станет вводить санкции против России, будет развивать сотрудничество с РФ, Китаем и США и продолжит свой путь в Евросоюз, при этом не входя в состав в НАТО. Такая позиция политика наряду с его блокированием вступления Боснии и Герцеговины в Североатлантический альянс вызывает сильное раздражение на Западе. Он уже находится под санкциями Великобритании и США.