Эрдоган: заявления Кылычдароглу о России указывают на его несостоятельность в политике

Президент Турции призвал кандидата на выборах от оппозиции уйти на отдых

АНКАРА, 23 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что кандидат на президентских выборах от оппозиции Кемаль Кылычдароглу не разбирается в политике, и призвал его уйти на отдых. Так турецкий лидер прокомментировал заявления Кылычдароглу в адрес России.

"Господин Кемаль недоволен тем, что я поддерживаю хорошие отношения с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным. Он [Кылычдароглу] говорит, что будет подчиняться указаниям Запада и вводить санкции в отношении Путина. Вы абсолютно не разбираетесь в политике, господин Кемаль, уходите на отдых. В мире политики так не делается", - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Анкара "поддерживала и поддерживает контакты со всеми странами мира".

11 мая Кылычдароглу разместил в Twitter сообщение на русском языке, в котором призвал Москву не вмешиваться в президентские и парламентские выборы. Он утверждал, что Россия стоит за некими "монтажами, заговорами и записями", которые были ранее выявлены в Турции. Политик не пояснил, что имеет в виду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решительно отверг слухи о возможности вмешательства Москвы в турецкие выборы, подчеркнув, что такие данные распространяют лжецы.

Ранее Эрдоган подверг критике своего соперника от оппозиции на выборах президента за намерения присоединиться к санкциям Запада против России. Турецкий лидер также сообщил, что не позволит оппозиции совершать нападки на РФ и ее президента.

ЦИК Турции 19 мая огласил итоговые данные первого тура выборов президента страны. Эрдоган набрал 14 мая 49,52% голосов избирателей, Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур состоится 28 мая.