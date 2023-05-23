23 мая, 19:30

Губернатор Флориды объявит об участии в президентских выборах в США 24 мая

Как ожидается, Рон Десантис сделает соответствующее заявление во время беседы с Илоном Маском

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Губернатор штата Флорида Рон Десантис 24 мая объявит о том, что будет участвовать в выборах президента США в 2024 году. Об этом сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на представителя Десантиса.

Объявление, как ожидается, состоится в среду в прямом эфире в Twitter во время беседы Десантиса с Илоном Маском, уточняет телеканал.

Десантис представляет Республиканскую партию и будет бороться за выдвижение своей кандидатуры на высший государственный пост с экс-президентом Дональдом Трампом. 

Теги:
СШАТрамп, ДональдМаск, Илон
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