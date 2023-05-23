США не намерены сейчас поставлять Украине ракеты ATACMS

В Вашингтоне заявили, что сейчас предоставляют Киеву то, что, по их мнению, необходимо в настоящее время

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Американская администрация не имеет планов поставок Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом сообщил во вторник первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

"Когда речь идет о конкретных оружейных системах вроде ATACMS, это всегда рассматривается. Однако сейчас мы предоставляем украинцам то, что, по нашему мнению, им необходимо в настоящее время", - заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Он отвечал на просьбу прокомментировать перспективы передачи Киеву ракетных вооружений, подобных Storm Shadow, которые поставляются Великобританией.