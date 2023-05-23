Прокуратура на Украине начала судопроизводство из-за якобы депортации детей в Белоруссию

Разбирательство касается "насильственной перевозки/депортации более 19 тыс. детей" из различных городов, включая Донецк, Запорожье, Луганск, Харьков и Херсон

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Офис украинского генерального прокурора запустил уголовное судопроизводство на фоне сообщений о якобы принудительном переселении детей с Украины в Белоруссию.

"Факт и обстоятельства передачи украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в так называемые рекреационные лагеря в Белоруссии в настоящее время расследуются в рамках упомянутого уголовного судопроизводства", - говорится в заявлении ведомства, которое приводит во вторник агентство Reuters. В нем сказано, что разбирательство касается "насильственной перевозки/депортации более 19 тыс. детей" из различных городов, включая Донецк, Запорожье, Луганск, Харьков и Херсон.