Республика Сербская высоко оценила диалог с Россией

Президент республики Милорад Додик отметил важность регулярных встреч с российскими представителями

БЕЛГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Регулярные встречи с представителями Российской Федерации, в частности с президентом Владимиром Путиным, исключительно важны для Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины). Об этом во вторник заявил президент республики Милорад Додик в интервью телеканалу РТРС по результатам встречи с президентом России.

"Самое главное, что мы регулярно встречаемся, что мы разговариваем, что в таких сложных обстоятельствах президент Российской Федерации находит время поговорить с маленькой Республикой Сербской в моем лице, и это то, что всегда впечатляет", - заявил Додик.

"Я при любой возможности встречусь с Путиным и буду разговаривать на все темы. Те, кто думает, что с Путиным не нужно встречаться, все время проигрывают выборы и никогда не победят, так как просто напросто не чувствуют то же, что и народ, не чувствуют, чего народ хочет", - отметил президент Республики Сербской.

Ранее Додик подчеркивал, что Республика Сербская будет сотрудничать с Российской Федерацией, и Запад должен это уважать.