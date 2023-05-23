23 мая, 19:28
Военная операция на Украине

Пентагон заявил, что F-16 не будут использоваться при украинском контрнаступлении

Дело касается долгосрочной поддержки Киева, отметили в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Западные истребители F-16 не будут использоваться при контрнаступлении, которое, как ожидается, должна начать Украина, а дело касается долгосрочной поддержки Киева. Об этом сообщил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Что касается F-16, то речь идет о долгосрочной поддержке Украины, они не предназначены для контрнаступления", - сказал он.

Райдер отметил, что детали передачи Киеву F-16, в том числе связанные со сроками, базами, на которых будет осуществляться подготовка пилотов, количеством передаваемых самолетов, а также странами-поставщиками, США все еще обсуждают со своими союзниками. "Разговор об F-16 также пойдет на предстоящей на этой неделе встрече контактной группы по Украине", - добавил он. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация