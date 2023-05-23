Суд приступит к рассмотрению дела Трампа по существу 25 марта 2024 года

Судья Хуан Мерчан разъяснил экс-президенту США положения о недопустимости публичных высказываний, связанных с делом, в том числе в социальных сетях

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Судебное разбирательство по существу в деле, в рамках которого экс-президент США Дональд Трамп обвиняется в махинациях с финансовой отчетностью компании Trump Organization, начнется 25 марта 2024 года. Об этом сообщает во вторник телеканал CNN по итогам прошедшего во вторник процедурного заседания суда в Нью-Йорке.

Трамп участвовал в заседании по видеосвязи. Судья Хуан Мерчан разъяснил ему положения о недопустимости публичных высказываний, связанных с делом, в том числе в социальных сетях. Защита настаивала, что эти ограничения нарушают принцип свободы слова, зафиксированный в первой поправке к Конституции США, и препятствуют проведению избирательной кампании Трампа на выборах президента США 2024 года. Судья эти доводы не учел, оставив ограничения в силе.

Ранее ожидалось, что судебное разбирательство по существу начнется в январе или феврале 2024 года.

Следствие полагает, что порноактриса Сторми Дэниэлс в 2016 году получила $130 тыс. за молчание о связи с экс-президентом десятью годами ранее. Ей якобы заплатил адвокат Майкл Коэн, после получивший возмещение от Trump Organization. При этом документы по этой выплате компании пришлось сфальсифицировать.