Выборы в Ливии могут пройти в начале 2024 года

Законодательная власть в стране будет представлена двухпалатным парламентом

КАИР, 23 мая. /ТАСС/. Президентские и парламентские выборы в Ливии могут быть проведены в начале 2024 года. Об этом сообщил во вторник ливийский Объединенный комитет "шесть плюс шесть", в который входят представители Высшего государственного совета и Палаты представителей (парламента), после состоявшихся в марокканском городе Бузника консультаций по подготовке окончательного варианта конституционной основы для проведения всеобщих выборов.

"Достигнута договоренность по избранию главы государства", - приводит вещающий из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) телеканал Al Hadath заявление комитета. "Выборы в Ливии пройдут в течение 240 дней с момента принятия соответствующего законодательства, они могут состояться в начале следующего года", - проинформировал комитет. Кроме того, было принято окончательное решение, что президентские и парламентские "выборы в Ливии будут проводиться одновременно".

"Мы работаем над достижением согласия относительно возможности участия в выборах лиц с двойным гражданством и военнослужащих", - сообщил комитет.

Представители Госсовета и парламента подчеркнули свою приверженность формированию единого правительства, которое займется подготовкой и проведением избирательного процесса. "Единое ливийское правительство будет сформировано по соглашению между парламентом и Госсоветом", - подчеркивается в заявлении.

Двухпалатный парламент

Комитет "шесть плюс шесть" также принял решение о том, что законодательная власть в Ливии будет представлена двухпалатным парламентом. "Новый орган законодательной власти будет состоять из Палаты представителей и Сената", - сообщил комитет. Согласно заявлению, представителям удалось "достичь прогресса по вопросу количества мест в [будущих] Палате представителей и Сенате". Однако подробностей дискуссии не приводится. В настоящий момент в Ливии существует однопалатный парламент (Палата представителей), в котором 188 мест.

О формате "шесть плюс шесть"

В конце марта Госсовет и парламент определили по шесть своих представителей в Объединенный комитет. Перед этим комитетом, формат которого был предложен спецпредставителем генсека ООН по Ливии, главой Миссии ООН по поддержке в Ливии Абдулаем Батили, была поставлена задача подготовить и согласовать законодательную основу для проведения референдума, а также президентских и парламентских выборов. Предполагается, что в случае разногласий по спорным вопросам комитет должен разработать механизм для принятия по ним окончательного решения, а результаты передать в парламент для принятия подготовленных законодательных актов.

В начале апреля представители на встрече в Триполи обсудили механизмы своей работы, а первое рабочее заседание в формате "шесть плюс шесть" открылось в понедельник в марокканском городе Бузника.

Ситуация в Ливии

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, возглавляемый Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и Правительство национального единства (ПНЕ) под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы, а дата их проведения до сих пор официально не определена.