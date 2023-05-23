23 мая, 20:04

США выразили озабоченность продлением содержания под стражей Гершковича

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала безосновательными обвинения в адрес корреспондента The Wall Street Journal

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Вашингтонская администрация обеспокоена продлением содержания под стражей обвиняемого в России в шпионаже корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Мы глубоко озабочены тем, что Россия продлила сегодня еще на три месяца досудебное задержание Эвана Гершковича. Мы четко заявляли, что обвинения в отношении него безосновательны", - сказала она. "Россия должна незамедлительно освободить Эвана и [осужденного за шпионаж] Пола Уилана. И мы продолжим четко заявлять об этом", - добавила Жан-Пьер.

Лефортовский суд Москвы во вторник продлил на три месяца срок содержания Гершковича под стражей. Заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием в деле журналиста секретных материалов. 

Теги:
СШАРоссияДело Пола УиланаЖан-Пьер, КаринЗадержание журналиста WSJ в России
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