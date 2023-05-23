Словения одобрила резолюцию о признании голода 1932-1933 годов на Украине "геноцидом"

За принятие декларации проголосовали 67 депутатов нижней палаты парламента, против - восемь

ЛЮБЛЯНА, 23 мая. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания Словении (нижней палаты парламента) проголосовали во вторник за принятие резолюции Европарламента (ЕП), в которой голод 1932-1933 годов на Украине объявлен "геноцидом". Заседание Госсобрания республики, в рамках которого проходило голосование, транслировало Радио и телевидение Словении.

"В голосовании приняли участи 78 депутатов. За принятие декларации проголосовали 67 человек, против - восемь. Тем самым декларация была одобрена", - сообщила председатель Государственного собрания Уршка Клакочар-Зупанчич по итогам голосования.

Представители всех парламентских групп за исключением партии "Левые" согласились с тем, что, приняв декларацию, Госсобрание ясно продемонстрирует солидарность с украинским народом и поможет проинформировать широкую общественность о преступлении. Между тем представитель "Левых" Матей Ватовец назвал декларацию Европарламента политическим актом, который изначально основан на неверных позициях, поскольку "с точки зрения истории нет единого мнения по поводу причин этого события, в связи с чем называть голод геноцидом для того, чтобы провести параллели между сегодняшней Россией и Советским Союзом под руководством [Иосифа] Сталина, безответственно".

В принятой 15 декабря 2022 года на сессии в Страсбурге резолюции депутаты утверждают, что "голод на Украине в 1932-1933 годах произошел по вине советского режима". Они называют его "геноцидом украинского народа". Депутаты ЕП считают, что "страны Евросоюза и другие государства должны повышать осведомленность о событиях 1932-1933 годов на Украине". Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако используются в медийной и политической средах Евросоюза для продвижения и распространения конкретных политических позиций.

Голод в СССР

В начале 30-х годов прошлого века массовый голод в СССР стал трагедией для всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Западной Сибири, Казахстана, Поволжья, Северного Кавказа, Южного Урала. Он повлек значительные человеческие жертвы - по разным оценкам, от 2 млн до 8 млн человек.

На фоне обретения независимости в начале 90-х годов прошлого века украинские политики, особенно националистического толка, начали манипулировать фактами о голоде в информационных кампаниях и агитации. Все это привело к тому, что в 2006 году при президентстве Виктора Ющенко Верховная рада приняла закон, установивший понятие "голодомор" как геноцид украинцев.

В 2014 году руководитель Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов и директор Российского государственного архива экономики Елена Тюрина представили книгу "Голод в СССР. 1929-1934 годы", которую подготовили совместно с коллегами из Белоруссии и Казахстана. Из работы следует, что голод был вызван несколькими факторами, ключевыми из которых стала политика вывоза сельхозпродукции за рубеж для проведения форсированной индустриализации Советского Союза, а также период неурожая. Кроме того, авторы доказали, что никакого национального подхода у интернациональной власти быть не могло и национального геноцида не было.