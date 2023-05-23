Додик заявил, что для него большая честь вручить орден Путину

Президент Республики Сербской назвал российского лидера "человеком, который считается одним из самых влиятельных в мире"

БЕЛГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что для него честь вручить орден, которым он ранее наградил президента России Владимира Путина по случаю Дня Республики.

"Для меня важно, что маленькая Республика Сербская ведет диалог с человеком (Путиным - прим. ТАСС), который считается одним из самых влиятельных в мире и представляет одну из самых сильных стран в мире, разговаривает обо всех открытых вопросах. Мне важно вручить ему орден, которым я его наградил ко Дню Республики Сербской. <...> Это честь, это честь для Республики Сербской, что человек такого масштаба принимает наш орден", - заявил Додик 23 мая в интервью телеканалу РТРС по итогам встречи с российским лидером.

Додик ранее удостоил Путина высшей награды республики - ордена Республики Сербской с цепью - за особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской и вклад в укрепление российско-сербского сотрудничества. О награждении объявили 9 января в рамках празднования Дня Республики Сербской, что вызвало недовольство со стороны Запада.