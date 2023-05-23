Додик считает, что Россия станет одной из опор нового многополярного мира

Президент Республики Сербской отметил отсутствие "одной силы, которая убежала на край света и оттуда делает, что хочет"

БЕЛГРАД, 23 мая. /ТАСС/. РФ станет одной из опор нового многополярного мира. Об этом заявил во вторник президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью телеканалу РТРС по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мир больше не однополярен, и больше нет одной силы, которая убежала на край света и оттуда делает, что хочет, и такого больше не будет. Мир, который сейчас создается, многополярен, и есть Россия, которая не хочет, чтобы ею управляли, разделяли ее, чтобы с ней сделали то же, что и с бывшей Югославией, чтобы ее бомбардировала НАТО. Ясно, что Россия будет одной из основных опор нового мира, который, я верю, будет миром без войны, миром сотрудничества, стабильности и прогресса в общем, а не миром конфликтов и доминирования", - заявил Додик.

"То, что Россия делает на глобальном уровне, мы этого хотим на уровне Республики Сербской", - подчеркнул Додик, отметив, что республика "не имеет права быть на стороне тех, кто создает антироссийскую эйфорию".

В преддверии встречи с Путиным лидер боснийских сербов заявил, что обсудит с президентом РФ "мир в будущем", чтобы Республика Сербская "могла приспособиться" к новой реальности.

Ранее Додик предупредил, что Республика Сербская не станет вводить санкции против России, будет развивать сотрудничество с РФ, Китаем и США и продолжит свой путь в Евросоюз, при этом не входя в состав НАТО. Такая позиция политика наряду с его блокированием вступления Боснии и Герцеговины в Североатлантический альянс вызывает сильное раздражение на Западе. Он уже находится под санкциями Великобритании и США.