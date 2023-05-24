Граждане Сербии сдали более 37 тыс. единиц оружия и минно-взрывных устройств

Президент республики Александар Вучич поблагодарил их за сознательность и отметил, что те, кто не сдаст нелегальное оружие до 8 июня, получат до 15 лет заключения

БЕЛГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Жители Сербии сдали более 37 тыс. единиц нелегального оружия и минно-взрывных устройств с 8 мая. Об этом во вторник заявил президент республики Александар Вучич в интервью телеканалу RTS.

"К этому моменту у нас свыше 37 200 изъятых единиц оружия и минно-взрывных устройств", - сказал Вучич.

Президент Сербии поблагодарил граждан за сознательность и отметил, что те, кто не сдаст нелегальное оружие до 8 июня, получат до 15 лет заключения.

Вучич объявил кампанию по сдаче нелегального оружия без правовых последствий для его владельцев после того, как в стране произошло несколько инцидентов со стрельбой. Акция продлится до 8 июня. Граждане могут сами принести оружие и боеприпасы в полицию и сдать их без объяснения происхождения или вызвать полицейского к месту хранения оружия.

3 мая подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре Белграда. Погибли девять человек - восемь школьников и охранник. Еще шестеро детей и один учитель получили ранения. По сообщениям сербских СМИ, 13-летний подросток пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью. В ночь на 5 мая в муниципалитете Младеновац молодой человек 2002 года рождения открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли восемь человек, были ранены 14.