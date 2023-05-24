Байден попросил $108 млн у Конгресса на борьбу с влиянием России на Балканах

Помощник главы американского Агентства международного развития по делам Европы и Евразии Эрин Макки отметила, что запрашиваемые деньги повысят устойчивость и региональное экономическое сотрудничество между странами

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден просит законодателей в следующем финансовом году (начинается 1 октября) выделить из бюджета $108 млн на борьбу с якобы имеющим место "пагубным влиянием" России на Западных Балканах. Об этом сообщила во вторник помощник главы американского Агентства международного развития (АМР, USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки.

По ее утверждению, влияние РФ "выходит за пределы Украины, Белоруссии и Молдавии". Согласно версии Макки, Москва "стремится использовать локальные разногласия на Западных Балканах, пытаясь нарушить мир и стабильность путем разжигания или обострения противоречий между этническими группами, продолжения усилий по подрыву демократии и политических процессов, а также распространения дезинформации". "Запрашиваемая президентом сумма в $108 млн на Западные Балканы обеспечивает важнейшее финансирование для <...> укрепления интеграции как в демократической, так и в экономической сферах, повышения устойчивости и регионального экономического сотрудничества между странами", - изложила она свою точку зрения на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

По словам помощника руководителя АМР, Байден запросил, в частности, $31 млн на "смягчение влияния России в Боснии [и Герцеговине], что включает оказание помощи заинтересованным сторонам в реформировании и реструктуризации внутреннего сектора природного газа в соответствии с договорными обязательствами перед Энергетическим сообществом Юго-Восточной Европы, лучшими международными практиками, а также в создании предпосылок для присоединения к региональному рынку природного газа и стимулирования применения возобновляемых источников энергии".

Макки подвергла критике главу Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика, который ранее встретился с российским президентом Владимиром Путиным. "Кроме того, укрепление верховенства закона и основ демократической свободы в Боснии и Герцеговине сегодня важно как никогда, поскольку лидер Республики Сербской Милорад Додик усиливает свою опасную конфронтационную риторику, поощряет дискриминацию и нападения на журналистов и гражданское общество, а также угрожает отделиться", - утверждала она.

Белый дом, отметила помощник главы АМР, также запрашивает $55 млн для Кишинева, которые якобы "помогут в продвижении демократических инициатив" в связи с тем, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция "укрепила решимость правительства Молдовы двигаться к демократии".