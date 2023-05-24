23 мая, 23:09
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Евродепутат заявил, что ЕС и Германия не допустят расследования ЧП на "Северных потоках"

Guardia Costera de Suecia via AP, archivo
© Guardia Costera de Suecia via AP, archivo

Гуннар Бек сообщил, что ФРГ и Евросоюз не намерены ремонтировать трубопроводы

ТАСС, 24 мая. ФРГ и Европейский союз не допустят активного расследования диверсий на "Северный потоках", поскольку не намерены ремонтировать газопроводы.

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Такое мнение в интервью "Известиям", опубликованном в среду, высказал депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

"Власти Германии и ЕС в целом не допустят проведения расследования касательно диверсий, поскольку они не намерены ремонтировать трубопроводы. Важно понимать, что большинство стран Евросоюза - неавтономные субъекты на международной арене, и меньше всего автономии у немецкого руководства, которое имеет обязательства перед США, ограничено в действиях как со стороны НАТО, так и с ЕС, а также внутриполитическими условиями, патологиями и политическими неврозами", - пояснил Бек.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ возбудила дела об акте международного терроризма. 

Теги:
ГерманияРоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
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