В Японии заявили, что отдают приоритет развитию активной дипломатии

Однако правительство страны считает необходимым наличие у государства современных оборонительных сил

ТОКИО, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Японии отдает приоритет развитию активной дипломатии, однако считает необходимым наличие у государства современных оборонительных сил, которые бы эту дипломатию поддерживали. Об этом говорится в проекте ежегодного доклада японского оборонного ведомства "Белая книга", выдержки из которого в среду приводит газета Yomiuri.

В докладе японского Минобороны, официальная публикация которого произойдет позднее в этом году, отмечается курс страны на серьезное усиление оборонительного потенциала в рамках принятой в конце прошлого года новой стратегии национальной безопасности. Отмечается и необходимость наличия у Японии потенциала нанесения контрударов по целям на территории противника, что также было прописано в новой стратегии нацбезопасности. "Первоочередной приоритет должен быть отдан развитию активной дипломатии <...>, однако дипломатии необходимо иметь оборонительные силы, которые бы ее поддерживали", - приводит издание выдержки из проекта ежегодного доклада.

Подчеркивается и необходимость увеличения военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП, то есть по образцу НАТО. Особенно отмечается необходимость инвестировать в технологии двойного назначения, в частности в квантовые технологии и искусственный интеллект, которые могут использоваться как в гражданском, так и в оборонном секторе.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию национальной безопасности. В частности, в ней указано на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время там подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет Type 12, закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.