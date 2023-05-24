Япония считает, что баланс военных сил между КНР и Тайванем смещается в сторону Китая

Военная активность Китая является "предметом серьезной обеспокоенности" для всего международного сообщества, сказано в проекте ежегодного доклада японского Министерства обороны под названием "Белая книга"

ТОКИО, 24 мая. /ТАСС/. Баланс военных сил между материковым Китаем и Тайванем стремительно смещается в сторону КНР. Такая оценка содержится в проекте ежегодного доклада Министерства обороны Японии под названием "Белая книга", выдержки из которого приводит в среду газета Yomiuri.

В документе, официальная публикация которого состоится позднее в этом году, подчеркивается, что военная активность Китая является "предметом серьезной обеспокоенности" как для Японии, так и для всего международного сообщества. "Это самый большой стратегический вызов, аналогов которого еще не было", - считают в оборонном ведомстве. Японские военные полагают, что баланс сил между КНР и Тайванем "стремительно смещается в пользу Китая", в то же время подчеркивая, что в свете ситуации на Украине остров "активизирует усилия по укреплению обороноспособности".

Остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.

Напряженность в Тайваньском проливе серьезно обострилась после состоявшегося 2-3 августа прошлого года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа прошлого года Народно-освободительная армия Китая регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты. Вслед за Пелоси на острове побывали еще несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.