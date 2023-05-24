24 мая, 00:34

Nikkei: Япония может присоединиться к деятельности США по слежению за спутниками

По данным газеты, участие Токио в этой деятельности должно повысить обороноспособность страны

ТОКИО, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Японии намерено принять участие в деятельности властей США по слежению за иностранными спутниками в рамках Объединенного центра космических операций, функционирующего под руководством Вашингтона. Об этом в среду сообщила газета Nikkei.

В работе центра задействованы власти Австралии, Великобритании и Канады. Ожидается, что участие Токио в соответствующей деятельности улучшит возможности Японии по защите собственных государственных и частных спутников, а также повысит обороноспособность страны. При этом японские власти могут официально объявить о планах присоединиться к центру уже летом, отмечает газета.

В январе на встрече глав военных и внешнеполитических ведомств США и Японии было указано на необходимость активизировать сотрудничество двух стран в сфере космической безопасности. В частности, Соединенные Штаты пообещали оказать вооруженное содействие Токио в случае агрессивных действий против его космических аппаратов. 

Теги:
АвстралияЯпонияКанадаСШАВеликобритания
© Информационное агентство ТАСС
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