В США прибыл новый посол Китая

Се Фэн заявил, что он и его коллеги с честью выполнят свою миссию

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Новый посол Китая в Вашингтоне Се Фэн прибыл в США спустя пять месяцев после того, как его предшественник Цинь Ган получил назначение на пост главы МИД. Информация о приземлении в Нью-Йорке самолета с дипломатом на борту появилась во вторник вечером на сайте посольства КНР.

"В настоящее время китайско-американские отношения сталкиваются с серьезными трудностями и вызовами, - приводятся в сообщении слова Се Фэна. - Я и мои коллеги будем идти вперед, несмотря на трудности, мы до конца исполним свой долг и с честью выполним свою миссию".

С июля 2021 года послом КНР в Вашингтоне был Цинь Ган. В конце декабря 2022 года его назначили главой МИД. С тех пор Китай не отправлял нового руководителя диппредставительства в США.