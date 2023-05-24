Президент Мексики поблагодарил парламент Перу за планы объявить его персоной нон грата

Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил, что не придает значения этому решению, так как оно отражает позицию меньшинства

МЕХИКО, 24 мая. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поблагодарил комиссию парламента Перу, проголосовавшую за объявление его персоной нон грата.

"Большое спасибо за объявление меня персоной нон грата, потому что мне было бы не по себе, если бы эти законодатели и госпожа, удерживающая власть (президент Перу Дина Болуарте - прим. ТАСС), вручили бы мне награду или аплодировали бы мне. Мне было бы стыдно", - сказал он 23 мая на пресс-конференции.

Президент Мексики заявил, что не придает значения этому решению, потому что оно отражает позицию меньшинства в Перу. "Это коррумпированные политики, торговцы влиянием, продажные журналисты и интеллектуалы, а не народ Перу", - считает он.

Комиссия по международным делам Конгресса Перу 22 мая одобрила резолюцию, в которой осуждаются заявления Лопеса Обрадора о Болуарте, и предложила объявить его персоной нон грата. Теперь инициатива должна быть рассмотрена пленумом парламента. В феврале Конгресс Перу уже объявил персоной нон грата президента Колумбии Густаво Петро.

Лопес Обрадор ранее назвал Болуарте узурпатором и в очередной раз заявил, что Мехико не будет передавать Лиме председательство в Тихоокеанском альянсе. По мнению мексиканского лидера, глава государства пришла к власти незаконным путем, так как экс-президент Педро Кастильо был отстранен несправедливо.

7 декабря 2022 года Кастильо объявил о роспуске Конгресса и введении комендантского часа. Он выступил с обращением перед началом парламентского заседания, на котором рассматривался вопрос о его импичменте из-за обвинений в коррупции. Депутаты не стали отменять голосование и одобрили лишение президента его полномочий, вооруженные силы и полиция высказались в поддержку Конгресса. Кастильо был задержан по обвинению в организации мятежа.