Эмиссар КНР заявил о взаимопонимании между Китаем и Францией по украинскому вопросу

Ли Хуэй отметил, что Китай продолжит искать общий знаменатель для политического решения кризиса

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Китай и Франция имеют немало общего в позиции по украинскому кризису. Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече в Париже с начальником управления по вопросам политики и безопасности МИД Франции Фредериком Мондолони.

"Между Китаем и Францией существует немало взаимопонимания по украинскому вопросу. Китай готов следовать четырем необходимым пунктам, выдвинутым председателем КНР Си Цзиньпином, на основании документа "Позиция Китая в отношении политического решения украинского кризиса" мы будем укреплять диалог и обмены со всеми сторонами", - приводятся слова Ли Хуэя в сообщении, опубликованном в среду на сайте МИД КНР.

Спецпредставитель добавил, что Китай продолжит искать общий знаменатель для политического решения кризиса, постепенно накапливать консенсус и закладывать основу для прекращения огня и конфликта.

Китай поддерживает Европу в укреплении ее стратегической автономии и создании сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности, отметил Ли Хуэй.

В марте 2022 года Си Цзиньпин сформулировал четыре пункта, которые необходимо реализовать в контексте конфликта на Украине: необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, следует уважать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран и поддерживать все усилия по мирному урегулированию кризиса. В дальнейшем эти принципы легли в основу официальной позиции КНР по политическому решения украинского кризиса.