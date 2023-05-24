Тайвань зафиксировал приближение к острову 6 летательных аппаратов и 4 кораблей КНР

Противолодочный самолет Y-8, а также Y-8, предназначенный для радиоэлектронной разведки, вошли в опознавательную зону ПВО к юго-западу от острова

ГОНКОНГ, 24 мая. /ТАСС/. Военные Тайваня зафиксировали за минувшие сутки в районе острова шесть летательных аппаратов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении оборонного ведомства острова.

По его данным, два воздушных аппарата вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня к юго-западу от острова. Среди них противолодочный самолет Y-8, а также Y-8, предназначенный для радиоэлектронной разведки.

Как указывает ведомство, в ответ подняли авиацию, а также передали предупреждения.

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты на фоне обострения отношений между двумя берегами пролива после состоявшегося в августе прошлого года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вслед за этим на Тайване побывали еще несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.