Лукашенко отметил большой вклад патриарха Кирилла в развитие межрелигиозного диалога

Президент Белоруссии считает, что сейчас слово патриарха "приобретает особую силу" и "оказывает неоценимую помощь людям"

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, отметив его вклад в развитие межрелигиозного диалога и упрочение дружественных связей России и Белоруссии. Об этом в среду сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши неустанное многолетнее служение на благо христиан, деятельность по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, высокая миротворческая миссия снискали доверие и уважение миллионов людей, - говорится в поздравлении. - Ваш вклад в развитие межрелигиозного и межконфессионального диалога очень велик".

Лукашенко подчеркнул, что в такое непростое время слово патриарха "приобретает особую силу, оказывает неоценимую помощь людям, укрепляет их дух, пробуждает любовь к своему Отечеству, является моральным ориентиром".

Глава Белоруссии выразил уверенность в том, что и в дальнейшем пастырская деятельность предстоятеля Русской православной церкви будет направлена "на упрочение дружественных связей двух братских государств".

Президент пожелал патриарху Кириллу неиссякаемой энергии и успехов в благородном служении Церкви.