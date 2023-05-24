Ядерная консультативная группа США и Южной Кореи может провести первую встречу в июне

По данным Yonhap, местом проведения может стать Сеул

СЕУЛ, 24 мая. /ТАСС/. Первое совещание консультативной группы по ядерному планированию Республики Корея и США, возможно, состоится в начале июня. Об этом сообщило в среду со ссылкой на источники в администрации южнокорейского президента агентство Yonhap.

"Мы проведем первое заседание в скором времени. Сейчас все переговоры проходят быстро", - цитирует оно своего собеседника. Другой сотрудник администрации не исключил, что местом встречи станет Сеул.

Согласно договоренностям о консультативной группе, стороны будут встречаться раз в квартал для обсуждения вопросов, связанных с ядерным и стратегическим планированием. Кроме того, как говорится в Вашингтонской декларации, стороны "будут работать над совместным планированием и реализацией программ" южнокорейских вооруженных сил в поддержку операций ядерных подразделений США в случае конфликта с КНДР. Делегации на переговорах возглавят заместители министров обороны, для президентов будут готовиться доклады о результатах консультаций.

Президенты США и Республики Корея Джо Байден и Юн Сок Ёль договорились о создании консультативной группы по вопросам ядерного планирования по итогам саммита в Вашингтоне 26 апреля. Эта мера призвана продемонстрировать приверженность США "расширенному сдерживанию", под которым подразумевается готовность Вашингтона применить все силы, включая ядерные, для защиты союзника.