Адвокаты Трампа запросили встречу с генпрокурором по делу о секретных документах

Юристы экс-президента США назвали расследование против него "возмутительным и незаконным"

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Адвокаты бывшего американского президента Дональда Трампа запросили встречу с генеральным прокурором США Мерриком Гарландом по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, потому что расследование ведется "несправедливо". Об этом говорится в письме адвокатов, опубликованном в среду на странице Трампа в социальной сети Truth Social.

"В отличии от президента США Джо Байдена <...> с [бывшим] президентом США Дональдом Трампом обходятся несправедливо. Ни один президент США за всю историю не сталкивался с таким возмутительным и незаконным расследованием, у которого нет никаких оснований. Мы запросили встречу для обсуждения [этого дела]", - говорится в письме.

Как отмечает телекомпания NBC, расследование о ненадлежащем хранении секретных документов, длившееся год, скорее всего подходит к концу. По данным телеканала, адвокаты могут попытаться оспорить потенциальные обвинения в адрес их клиента.

Сотрудники ФБР США провели 8 августа 2022 года обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента ФБР, на основе которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что в документах, которые Трамп добровольно вернул Национальному архиву США в мае, были секретные сведения. Минюст США распорядился провести обыск, чтобы проверить, не остались ли у экс-президента еще секретные документы и хранились ли они в соответствующих условиях. Бывший хозяин Белого дома утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он, как президент, обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, по версии газеты The Washington Post, были обнаружены в Мар-а-Лаго.