Техас подал иск против администрации Байдена из-за нового правила о мигрантах

По словам генпрокурора штата Кена Пакстона, приложение CBP One, призванное упорядочить въезд в США, используется для обхода правил пограничного контроля

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иск против администрации президента США Джо Байдена, обвиняя ее в использовании приложения CBP One, призванного упорядочить въезд в США, для поощрения нелегальной миграции.

"Администрация Байдена намеренно разработала это приложение для телефона с целью незаконного допуска в страну большего числа иностранцев, которые по прибытии могут следовать туда, куда им заблагорассудится", - сообщил Пакстон во вторник на своем портале.

Он также подчеркнул, что CBP One используется для обхода правил пограничного контроля. "Пограничное ведомство Байдена не проверяет и не может проверить, может ли нелегальный иммигрант претендовать на исключение, которое предотвратило бы его депортацию", - отметил генпрокурор.

Конечной целью судебного иска является лишение администрации Байдена возможности одобрять въезд в США для граждан стран Латинской Америки через указанное приложение и, как следствие, снижение миграционной напряженности на американо-мексиканской границе.