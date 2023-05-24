СМИ: США ускорили доставку вооружений на Украину на 30% с начала спецоперации РФ

По данным издания Defense One, Сухопутные силы США осваивают методы материально-технического снабжения времен холодной войны

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Американские военные через подразделение в Европе ускорили поставки вооружений и техники на Украину на 30% по сравнению с периодом начала спецоперации. Об этом во вторник сообщило издание Defense One.

"Мы, несомненно, научились быть более эффективными при транспортировке", - сказал изданию неназванный представитель 21-го командования тылового обеспечения театра военных действий. Это подразделение базируется в Германии и действует в зонах ответственности Европейского и Африканского командования ВС США.

Собеседник издания объяснил ускорение поставок тем, что военные набрались опыта и стали лучше прогнозировать операции. Отмечается, что Сухопутные силы США осваивают методы материально-технического снабжения времен холодной войны. Впервые США начали оттачивать навыки в 2019 в рамках учений Defender Europe. Тогда США было необходимо перебросить тысячи американских военных в Европу.

В декабре 2021 года на фоне опасений возможного начала боевых действий на Украине США выделили Киеву $200 млн военной помощи. После этого небольшое американское подразделение - Консультативная группа по вопросам теоретического образования - получила задачу проводить инвентаризацию оружия и техники, которые прибывали на Украину. С тех пор, по оценке издания, поток оружия на Украину "увеличился в геометрической прогрессии", выросла и скорость его передачи.

По последним данным Пентагона, США оказали Украине помощь на сумму $36,9 млрд с 24 февраля 2022 года.