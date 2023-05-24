Чавушоглу: комиссия по подготовке плана нормализации с Сирией соберется в ближайшие дни

По данным главы МИД Турции, более 550 тыс. сирийцев уже вернулись на родину

АНКАРА, 24 мая. /ТАСС/. Комиссия для подготовки дорожной карты нормализации отношений между Турцией и Сирией соберется в ближайшие дни. Об этом сообщил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"По итогам встречи в Москве мы приняли решение создать комиссию для подготовки этой дорожной карты. С нашей стороны в нее войдет замминистра иностранных дел Бурак Акчапар и, конечно, представители других ведомств - Минобороны, разведки, МВД. Это будет четырехсторонняя комиссия. В ближайшие дни она соберется и начнет работу над дорожной картой", - цитирует Чавушоглу газета Hürriyet.

Чавушоглу сообщил, что к настоящему времени более 550 тыс. сирийцев вернулись из Турции на родину. "Быстрыми темпами ведется работа по отправке новых групп. Цель - вернуть беженцев, прибывших в Турцию из районов, контролируемых режимом (властями Сирии под руководством президента Башара Асада - прим. ТАСС), в эти же регионы. Для этого мы будем проводить необходимые переговоры", - сказал он.

На переговорах глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции по сирийской тематике и нормализации отношений между Анкарой и Дамаском 10 мая в Москве стороны, в частности, обсудили вопросы добровольного и безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, а также урегулирование в Сирии на основе резолюции Совета Безопасности ООН. Стороны решили сформировать специальный комитет для выработки дорожной карты нормализации, которая включит и вопрос возвращения беженцев.