24 мая, 08:06

Польша заказала в США крылатые ракеты JASSM для F-16

По словам министра обороны страны Мариуша Блащака, в ближайшее время Варшава намерена обратиться к Вашингтону с запросом о возможности приобретения разведывательных аэростатов

ТАСС, 24 мая. Польша для своих истребителей F-16 заказала американские крылатые ракеты JASSM, позволяющие поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км. Об этом заявил в среду министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Мы заказали для наших самолетов F-16 ракеты "воздух - земля" JASSM увеличенной дальности, позволяющие поражать цели на расстоянии до 1 тыс. километров", - сказал он, выступая на конференции по вопросам безопасности.

По словам министра, также в ближайшее время республика намерена обратиться к США с запросом о возможности приобретения разведывательных аэростатов. 

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